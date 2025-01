Sport.quotidiano.net - Il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini. "È stato uno scambio di persona. Pronti a presentare ricorso»

C’è stupore e amarezza nel dopo gara del ’Garilli’ in casa Cittadella e a parlare è solo il, che annuncia l’intenzione di fare. "La gara per noi si è fermata all’episodio dell’espulsione invertita di Boccaccini – le sue parole – che ha pesantemente modificato il corso normale della gara, ci riserviamo nelle prossime ore diperché un nostro giocatore non ha fatto nulla ed èespulso. Nell’episodio penso che ci siaunodi, forse anche dovuto al fatto che il loro e il nostro portiere avevano la stessa maglia verde. Valuteremo questa situazione per vedere se abbiamo le possibilità di ripristinare il normale svolgimento della gara, che ècambiato. Siamo molto dispiaciuti, forse non abbiamo l’appeal di altre società, ma esigiamo rispetto, non vogliamo nessun regalo ma vogliamo le cose giuste, èfatto qualcosa che non è giusto e la gara è stata condizionata pesantemente da questo episodio: stavamo vincendo 1-0 e dovevamo giocare contro una squadra in dieci, ma alla fine in dieci siamo rimasti noi e il Piacenza in undici".