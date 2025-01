Biccy.it - Helena Prestes rischia davvero di essere squalificata? I casi precedenti

didal Grande Fratello per aver lanciato un bollitore pieno d’acqua contro Jessica Morlacchi? Per fortuna quel bollitore non ha colpito nessuno, ma il gesto c’è stato e in passato – per comportamenti più o meno similari – i concorrenti sono stati accompagnati alla porta.Il caso più vicino, seppur decisamente diverso nell’intento, a quello dirisale al 2009 ed è stato fatto da Federica Rosatelli. L’allora 30enne agente di moda di Velletri è statadalla nona edizione del Grande Fratello dopo aver tirato un bicchiere contro Gianluca Zito. Anche in quel caso il bicchiere non colpì nessuno, ma la produzione decise di allontanarla ugualmente giudicandone l’intento. Quell’anno, tuttavia, si mosse pure uno studio legale che chiese pubblicamente la squalifica della concorrente sostenendo che “Federica, in un impeto di rabbia, ha scagliato un bicchiere verso Gianluca, che l’aveva definita fallita; la ragazza ha scagliato un bicchiere ad altezza del corpo e della testa del proprio interlocutore (in quel momento seduto e dunque vulnerabile in entrambe le zone corporee) puntando il medesimo da una parte all’altra del tavolo da pranzo“.