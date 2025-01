Nuovouniverso.com - Foto nitide di un UFO in Argentina: l’avvistamento che lascia senza parole

Gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, meglio noti come UFO, continuano ad affascinare e dividere l’opinione pubblica. Questa volta, il mistero arriva dall’, precisamente dalla tranquilla cittadina di San Pedro de Colalao, dove unagrafa ha immortalato immagini straordinariamentedi un presunto UFO in pieno giorno. Un evento che ha già alimentato speculazioni e suscitato l’interesse degli esperti di ufologia di tutto il mondo.Un incontro straordinario nei cieli di San Pedro de ColalaoEra il 1° febbraio 2024 quando Rina Valle Juárez, unagrafa amatoriale, si trovava in viaggio con il marito lungo le strade della regione di Tucumán, in. Il cielo era limpido, il paesaggio tranquillo, e nullava presagire ciò che sarebbe accaduto. Mentre si godeva il panorama, Rina notò una strana forma scura all’orizzonte, inizialmente scambiata per un uccello.