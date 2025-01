Liberoquotidiano.it - Donna accoltellata a Seriate, testimone: "Lui continuava a colpirla, non si è mai fermato"

"Non stava scappando, non si è maia pugnalarla. È stato scioccante, sono ancora traumatizzata". Così a LaPresse Alexandra Adina, cassiera del supermercato Lidl di, che lunedì mattina è stata tra le persone che hanno aiutato Daniela, 39 anni,dal marito 47enne nel parcheggio del supermercato. "C'erano un sacco di persone radunate intorno ai due, ho incitato: 'fermiamolo, aiutiamola', 'non è possibile solo guardare', perché c'era chi faceva video e foto e io dicevo 'ragazzi, siamo qua in tanti, cerchiamo di salvare la vita a questa'. Io ho visto i sassi e glieli ho lanciati addosso", aggiunge ancora la. "Tra le persone che lanciavano i sassi c'era una persona che lo colpiva con un ombrello, a lui è caduta l'arma di mano e sono riusciti a saltargli addosso e a immobilizzarlo.