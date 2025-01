Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Reijnders ha voglia di trofeo: la stoccata ai ‘cugini’

Questa sera, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà il, la finale della Supercoppa Italiana e Tijjani, centrocampista rossonero, ha presentato la sfida nella conferenza stampa della vigilia. «Non vedo l’ora di giocare questa partita. La mia prima finale qui e voglio vincere il mio primocon il. È importante per me ma soprattutto per il club. Tutti noimo vincere trofei per il», ha confessato, le cui dichiarazioni sulcontro l'sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. «Dobbiamo lottare e mostrare di cosa siamo capaci. Penso che lo abbiamo già dimostrato contro l’a inizio stagione, dobbiamo affrontare la finale come abbiamo fatto in campionato, mostrando qual è la squadra migliore dio», ha dichiarato - spavaldo -