Civitavecchia i pranzi di Natale con la Comunità di Sant’Egidio | solidarietà inclusione e amicizia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025 – “Ilè sempre è sempre una festa in tante parti del mondo: il giorno in cui ci si ritrova insieme con i propri familiari, anche con coloro che non si riescono a vedere durante l’anno per motivi di distanza o di tempo. Sono tante, tuttavia, le persone che soffrono proprio il giorno diperché non hanno qualcuno con cui festeggiarlo o perché vivono separati dagli altri: pensiamo a tanti anziani che vivono negli Istituti e che rimangono soli anche quel giorno oppure a tanti detenuti che affollano le carceri del nostro Paese, o ancora a coloro che hanno passato anche questosotto le bombe della guerra”. E’ quanto si legge in un comunicato delladi.“Per questo ladisi fa, a, famiglia con tante persone che sono sole e disperate, – si legge ancora – affinché ritrovino la speranza ed il senso di far parte di un “Noi”.