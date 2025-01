Romadailynews.it - Cina: scoperta nuova specie vegetale nel Guangxi

Nanning, 06 gen – (AgenziaXinhua) – Dei ricercatori cinesi hanno scoperto unadi begonia nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, secondo il Giardino botanico tropicale di Xishuangbanna (XTBG) dell’Accademia cinese delle scienze. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista “Taiwania”, i ricercatori hanno segnalato unasconosciuta di begonia raccolta su una montagna calcarea durante un’indagine sul campo nella citta’ di Pingxiang, nel, nel 2020, introducendola poi in coltura nell’XTBG. Dopo un esame approfondito e un confronto con leconosciute, i ricercatori hanno confermato di aver scoperto unavarieta’. L’hanno chiamata “begonia pingxiangensis”, con un riferimento alla sua origine di Pingxiang. Secondo lo studio, le foglie e i fiori della begonia pingxiangensis presentano caratteristiche simili a quelle delladaxinensis, ma si distinguono per la forma della lamina fogliare, le dimensioni, il colore dei fiori e le dimensioni piu’ piccole del fiore staminato e di quello con pistillo.