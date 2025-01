Caffè e cappuccino al bar aumentano i prezzi nel 2025 Le città dove costerà di più

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi prospetta come un anno nero per la colazione degli italiani, con aumenti vertiginosi che colpiscono i prodotti simbolo del primo pasto della giornata:, burro e cioccolato. Secondo un’indagine condotta da Assoutenti e dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, le famiglie italiane sono sempre più messe alla prova da rincari che sfiorano il 50%. Gli italiani consumano ogni anno 6 miliardi di tazzine di espresso, ma il loro prezzo medio ha raggiunto 1,21 euro, segnando un aumento del 18,1% rispetto al 2021.A incidere sono le condizioni climatiche avverse nei principali Paesi produttori come Brasile, Vietnam e Colombia,siccità e piogge anomale hanno fatto crollare le produzioni. Il costo al dettaglio deltostato è ora di 12,66 euro al chilo, contro gli 8,86 euro di tre anni fa (+42,8%).