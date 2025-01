Zonawrestling.net - WWE: Giovanni Vinci anticipa un’evoluzione nel suo personaggio?

ha mostrato un grande potenziale quando ha debuttato a Friday Night SmackDown lo scorso anno come lottatore singolo. Tuttavia, il suo slancio si è fermato, e da tempo è assente dai programmi WWE. Attraverso X,ha pubblicato un messaggio criptico che sembra alludere a cambiamenti personali, alimentando la curiosità dei fan sul suo futuro. Nel suo post, l’ex membro dell’Imperium parla di “resettare, riscrivere e riconquistare“, lasciando intendere un possibile cambiamento di.Reset. Rewrite. Regain. #Gladiatore— Gio(@WWE) January 5, 2025 Le cose hanno iniziato ad andare male per lui nell’episodio del 6 settembre di SmackDown, dove ha perso contro Apollo Crews. Non è andata meglio il 20 settembre, quando ha perso di nuovo contro Crews, e quella è stata l’ultima volta cheè apparso in WWE.