Ilgiorno.it - Wayla, mobilità condivisa: "Muoversi di notte in città ora è più comodo e sicuro"

Parte da Milano e si chiamail primo van pooling in Italia. Il servizio, attivo indal 31 ottobre 2024, dal giovedì alla domenica, dalle 19.30 alle 3, permette ai passeggeri di condividere il tragitto per arrivare a casa in maniera veloce e sicura.è una startup tutta italiana fondata da Riccardo Bettini, Mario Ferretti, Alessandro Villa, Michele Quagliata, Niccolò Ferrari, nata con l’obiettivo di migliorare laurbana. Riccardo Bettini, Ceo e Co-founder di, come nasce la società e a quali necessità vuole andare in contro? "Nasce dall’idea di cinque amici che volevano rendere laurbana più comoda e accessibile, soprattutto nelle ore serali e notturne, in cui spesso c’è maggior carenza di mezzi pubblici. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo quindi unito le nostre competenze in ambito ingegneristico, giuridico, di marketing e vendite creando così una squadra in grado di affrontare tutte le sfide dello sviluppo di questo nuovo business".