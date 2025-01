Oasport.it - Volley femminile, l’Italia Under 16 chiude il Wevza al secondo posto. La Francia vince a Messina

Leggi su Oasport.it

16 diha concluso alil torneoandato in scena a. Nell’ultima partita disputata in Sicilia le azzurre hanno perso contro laper 3-0 (25-17; 25-19; 25-18), non riuscendo così a conquistare il trofeo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli, che nei giorni scorsi avevano regolato la Finlandia con il massimo scarto e superato la Spagna al tie-break, saranno chiamate a conquistare la qualificazione agli Europei di categoria nel mese di aprile.Le pallavoliste classe 2010 e 2011 hanno faticato a tenere il passo delle transalpine, che sono scappate via nelle fasi centrali dei tre set e hanno meritato il successo. A mettersi maggiormente in luce Maura Gaye Seyna (11 punti), Alice Pettiti (6 punti) e Sofia Martinengo (5). Tra le fila dellasi sono distinte Cohen (18), Nilusman (11) e Figaro (9).