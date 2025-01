Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ilè sempre scarso sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24L’Aquila al momento rallentamenti su via di Porta Pinciana con fusioni in piazzale Brasile e Via Pinciana oggi domenica 5 gennaio Fermi mezzi pesanti sull’intera rete viaria Nazionale Sabri casinò autorizzati dalla legge fino alle 22 di stasera ricordiamo presso la Basilica di San Paolo fuori le mura l’apertura della Porta Santa possibili disagi aldi zona è alle 12 la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica i fedeli di Papa Francesco in piazza San Pietro anche qui possibile difficoltà alstasera all’Olimpico il derby-lazio rafforzato le misure in tutta l’area del Foro Italico inclinato la chiusura del Lungotevere da Piazzale Maresciallo Giardino e Ponte Duca d’Aosta direzione dello stadio E a proposito del Lungotevere con la pedonalizzazione di piazza Pia e la realizzazione del nuovo sottopasso è cambiata la viabilità a ridosso di Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione ricordiamo fermenti cambiata la viabilità anche in pratico la pedonalizzazione di via Ottaviano e del nuovo assetto di piazza Risorgimento per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito