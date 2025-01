Lanazione.it - Sir sulla scia delle vittorie. Una trasferta insidiosa

Il 2025 comincia con la disputa della quindicesima giornata della stagione regolare in superlega maschile. La capolista Sir Susa Vim Perugia vuole tenere la stridi successi aperta per approfittare dei concomitanti scontri diretti di oggi e alle ore 18,30 va in scena insu di un campo considerato molto insidioso anche dalle big. Ad attenderla c’è la Cisterna Volley che vuole mantenere la settima piazza e la zona play-off. I pontini allenati da coach Guillermo Falasca provengono da diverse sconfitte, e vogliono interrompere il sortilegio che dura dallo scorso 8 dicembre. I padroni di casa sono leggermente cambiati rispetto all’andata, al centro gioca ora l’esperto Enrico Diamantini, mentre in regia si è conquistato il posto il giovane Alessandro Fanizza. Situazione che continua ad essere stabile per l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha le scelte bloccate su quasi tutti i ruoli.