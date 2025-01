Cityrumors.it - Regione Sardegna, Presidente Todde dichiarata “decaduta”: il perché e che succede adesso

Leggi su Cityrumors.it

Ci sono state delle irregolarità nella rendicontazione durante la campagna elettorale che ha permesso alla grillina di diventare governatoreDalle feste al declino anzi, alla decadenza in meno di dieci mesi. Mai destino e sorte poteva essere più beffarda per Alessandra, elettadellaa marzo, spuntando sul candidato di Fratelli d’Italia ed essendo l’emblema della prima vittoria del campo largo. Ma ora tutto rischia di passare in cavalleria.”: ile che(Ansa Foto) Cityrmors.itPer alcune irregolarità durante la rendicontazione della campagna elettorale di Alessandra, ravvisate dal collegio di Garanzia, ildellaè statadal suo incarico istituzionale.