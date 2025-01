Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ricatta la ex: “Darò le foto intime al tuo futuro marito”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lo (), 5 gennaio 2025 – “O mi sposi oppure faccio avere immaginial tuo”. Odio, risentimento, spirito di vendetta dopo la decisione della compagna di interrompere la loro relazione. Il ricatto a sfondo sessuale è costato all’uomo non solo una denuncia alla magistratura, ma anche una severa condanna a tre anni e mezzo di reclusione, con l’aggiunta di una multa di duemila euro, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dei documenti di espatrio per la tutta durata della pena. L’autore dell’odioso ricatto, 36 anni, risiede alo, nella Bassa Reggiana. Tra il 2017 e il 2018, infatuato di una trentenne bresciana, non voleva accettare la fine della loro relazione, che per lei era invece giunta al capolinea. Lui aveva cominciato a perseguitarla, fino ad arrivare a quella che viene chiamata ‘sextortion’ – un’estorsione a sfondo sessuale che si distingue dal ‘revenge porn’ – minacciandola di fare avere al suosposo delle immagini che la ritraevano nuda e che lui aveva avuto durante la relazione con la donna.