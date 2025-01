Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per il carabiniere di Rimini: oltre 30mila euro da tutta Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 gennaio 2025 – Quel pomeriggio, prima di impugnare un coltello e ferire quattro persone, nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno, Muhammad Sitta “era stato a, dove c’è la moschea”. Chi lo ha visto, lo descrive come “disperato”, “con lo sguardo perso nel vuoto”. Aly Harhash, rappresentante della comunità egiziana di Milano, in contatto dal primo gennaio con gli amici e i parenti dell’accoltellatore di Villa Verucchio, si domanda “perché nessuno ha fatto nulla per aiutare Muhammad a curarsi. Erano mesi che dava segni di squilibrio mentale. Non era più in sé, eppure è stato lasciato solo”. La domanda è sulle bocca di tanti e scuote anche la politica. “È stato fatto il necessario per evitare quanto avvenuto il 31 dicembre? – chiede Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d’–.