Sport.quotidiano.net - Pielle-Roseto 77-74, prestazione quasi perfetta per una serata da incorniciare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Livorno, 5 gennaio 2025 – Una partita incredibile dei biancoazzurri permette di fermare la corsa di. Non poteva cominciare meglio il 2025 per i ragazzi di coach Federico Campanella che mettono in campo unadal punto di vista difensivo e molto precisa in attacco, riuscendo ad avere la meglio degli abruzzesi per 77-74. Un match approcciato bene fin dalle prime azioni dai padroni di casa che con il miglior primo quarto della stagione offensivamente si portano avanti e non permettono mai adi prendere il controllo della partita. Il vantaggio tocca anche i 7 punti nel secondo quarto, ma Sacchetti e compagni non mollano, riuscendo a ricucire qualsiasi tentativo di fuga della. Nel secondo tempo si abbassa il punteggio ma non l’intensità e i biancoazzurri riescono a gestire qualsiasi tentativo di sorpasso della capolista.