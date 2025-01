Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, la pm contesta la premeditazione e i futili motivi

Bergamo. Un movente sentimentale e un’ammissione chiara: “Sono stato aggredito per primo”. Dopo essersi inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere, nel pomeriggio di sabato 4 gennaio Djiram Sadate ha confessato in Questura a Bergamo.Prima della confessione Sadate era ancora solo un sospettato dell’di Mamadi Tunkara, il 36enne ucciso a coltellate venerdì 3 gennaio in via. Bloccato dalla polizia elvetica su un treno diretto a Lugano in quanto irregolare con i documenti, il 28enne richiedente asilo originario del Togo è stato portato nuovamente a Bergamo dalla squadra mobile.Assistito dall’avvocato Michaela Viscardi, Sadate ha scelto in un secondo momento di confessare. Tuttavia, intorno al presunto movente del delitto regna ancora incertezza. Pare che Tunkara e il suo assassino reo confesso fossero interessati alla stessa donna, o quanto meno Sadate ne era convinto.