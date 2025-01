Lapresse.it - Omicidio Bergamo, il killer di Mamadi Tunkara ha confessato: “L’ho ucciso per gelosia”

È durata poche ore e si è conclusa al confine tra Italia e Svizzera la fuga deldi, 36enne gambiano addetto alla sicurezza di un punto vendita Carrefour nel centro divenerdì a coltellate. Djiram Sadate, 28enne del Togo, ascoltato in Questura ahal’fornendo anche un movente sentimentale: il giovane sospettava cheavesse una relazione con la sua ex compagna. La ricostruzione dell’diAlla procuratrice aggiunta diMaria Cristina Rota e agli agenti della Polizia di Stato che hanno svolto le indagini, il 28enne ha raccontato di aver voluto incontrareieri pomeriggio per chiedergli chiarimenti sulla presunta relazione tra quest’ultimo e la sua ex; tra i due sarebbe nata una discussione, sfociata in lite al culmine della quale Sadate ha estratto un coltello, ferendo a morte l’addetto alla sicurezza.