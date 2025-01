Nicholas Hoult parla del suo ruolo sfaccettato e dimensionale di Lex Luthor

Leggi su Cinefilos.it

del suo” di LexSuperman di James Gunn non sarà il primo incontro dicon il genere dei supereroi (ha interpretato Bestia nei film degli X-Men della 20th Century Fox), ma sarà la prima volta che interpreterà un personaggio importante della DC Comics, dopo aver mancato per un soffio la parte di Bruce Wayne/Cavaliere Oscuro in The Batman di Matt Reeves – e aver fatto il provino per l’Uomo d’Acciaio stesso.era in lizza per ildi Superman prima che David Corenswet venisse scritturato, ma leggendo la sceneggiatura di Gunn ha capito che sarebbe stato più adatto alla nemesi dell’eroe.“È buffo, perché quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, mi ricordo di averla letta e c’era una piccola parte di me che diceva ‘Oh, penso che ti saresti divertito a interpretare Lex ‘”, ha dettodurante una recente intervista con Deadline.