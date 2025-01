Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 gennaio): torna Leonard e i Clippers vincono. New York ko, Jokic vince il duello con Wembanyama

Serata ricca di pallacanestro americana, quella tra il 4 ed il 5. Gli appassionati di NBA questaavranno potuto sorridere; non per la vittoria dei Los Angeles, che sotterrano gli Atlanta Hawks con un perentorio 131-105 con un secondo quarto da 45 punti, ma per il ritorno in campo di Kawhi, che parte in quintetto e ne mette 12 in 19 minuti: una grande notizia per tutti gli appassionati.Terza vittoria in fila per i Detroit Pistons (senza Fontecchio), che si impongono fra le mura amiche per 119-105 sui Minnesota Timberwolves sempre più in crisi dopo il terzo ko in fila; con i 40 punti e 9 assist di Cade Cunningham ora iniziano a gustare il clima play-in, già tanto dopo le ultime disastrate stagioni. Sempre ad est da notare il secondo scivolone in fila dei NewKnicks, abbattuti dai Chicago Bulls e dai 33 punti di Coby White con 9/11 da tre; il terzo posto rimane saldo, ma Cavaliers e Celtics si allontanano un po’.