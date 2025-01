Laprimapagina.it - Matera. Incendio al Liceo Classico “Duni”: intervento di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

Leggi su Laprimapagina.it

Unè scoppiato nei locali non utilizzati del” di, situato in viale delle Nazioni Unite. Idel, insieme a Polizia e Carabinieri, sono intervenuti prontamente sul posto, riuscendo a mettere sotto controllo la situazione. Al momento, le cause dell’e l’entità dei danni sono ancora sconosciute, e lestanno indagando per verificare se possa trattarsi di un atto doloso.L’incidente ha suscitato una certa preoccupazione tra gli ex alunni della scuola, come dimostra il post su Facebook del signor Giuseppe Lamastra, che ha condiviso una foto dell’, commentando con rammarico quanto accaduto. La storica sede del, che ora ospita alcune classi presso l’Università degli Studi della Basilicata in via Castello, è in attesa di tempi migliori per poter tornare a funzionare pienamente e con adeguati spazi.