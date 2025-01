Ilrestodelcarlino.it - "La città senza guardia medica e servizi ridotti in ospedale. Sanità pubblica al collasso nonostante le promesse del centro destra"

"In letargo da anni sulla, Forza Italia chiede ora alla Regione più attenzione per Civitanova in un rimpallo di responsabilità che lascia laessenziali". Francesco Micucci del Pd (nella foto) si inserisce nella polemica aperta dal partito del sindaco Ciarapica contro la gestione del governatore Acquaroli. Per il Dem "alla fine il solito gioco delle parti, ma intanto Civitanova paga il prezzo, con la medicina territoriale di nuovo messa ai margini. I cittadini – insiste – si sono accorti col nuovo anno che per usufruire delladovranno andare a Recanati. Un diso mai visto in precedenza e che negli ultimi anni si è più volte ripetuto, a causa della scarsa organizzazione della nostra struttura sanitaria. D’altronde, di che ci si sorprende se negli ultimi anni la Ast maceratese ha cambiato più direttori di quanti allenatori ha cambiato la Roma in due anni".