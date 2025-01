Ivan Presta il Commercialista al Servizio di Pescara | Innovazione e Prossimità

Leggi su Citypescara.com

Nel dinamico contesto economico disi afferma come una figura di riferimento per imprenditori, professionisti e start-up alla ricerca di un supporto fiscale e contabile di alta qualità. Con un approccio orientato alla modernità e alla personalizzazione,si impegna a offrire soluzioni innovative e a costruire relazioni durature con i propri clienti.Approccio Innovativo e Personalizzatoha saputo distinguersi nel panorama professionale grazie alla combinazione di competenze tradizionali e un forte orientamento all’. L’utilizzo di strumenti digitali avanzati permette una gestione contabile e fiscale più snella, consentendo ai clienti di concentrarsi sul proprio core business senza preoccuparsi degli adempimenti burocratici. Ogni cliente riceve un piano su misura, sviluppato per massimizzare l’efficienza fiscale e ottimizzare le risorse aziendali.