Il docufilm russo che fa discutere Il Comune non concede la Sala rosa Menchetti | Un pessimo segnale

"Unper la città di Arezzo, in questo modo si toglie uno spazio di dibattito". A parlare è Michele, consigliere comunale di opposizione per il Movimento Cinque Stelle, all’indomani della scelta di Palazzo Cavallo di revocare l’utilizzo dellaper l’evento di cui si era fatto promotore. Si tratta di un incontro in cui era in programma la visione del film prodotto da Russia Today "Maidan, la strada verso la guerra, il documentario sul colpo di stato in Ucraina" in programma il prossimo 18 gennaio alle 16:30. Un momento in cui avrebbero poi preso parola anche i giornalisti Vincenzo Lo, che ha anche tradotto il, e Andrea Lucidi: due firme che sono state spesso associate alla propaganda russa in Italia e che spesso negli anni della guerra in Ucraina sono stati accusati a fenomeni di disinformazione nei canali occidentali.