I primi testimoni | Un boato assordante poi il panico per il gas | poteva scoppiare tutto

Mauro Agostinelli rappresenta una specie di totem allo stadio Giuliani di Torrette. L’amico di tutti, un prezioso collaboratore del gestore David Urbinati, vicepresidente della Gls Dorica, ma anche molto più che un magazziniere per la società per cui è tesserato Portuali Dorica. Il primo ad arrivare all’alba, le incombenze in una struttura così grande sono molte. E anche tra gli ultimi a chiudere i lucchetti dei cancelli in tarda serata, quando gli atleti stanno per terminare le sedute di allenamento o le partite. Mauro era lì, anche ieri mattina, nei minuti in cui all’ingresso lato monte del campo sportivo si consumava la tragedia. "Ero all’interno del pallone geodetico, per l’esattezza, e ho sentito un grande. Un rumore, continuo. Non me l’aspettavo. Non riuscivo a capire cosa fosse accaduto.