Oasport.it - Hockey pista: si chiude il girone d’andata. Trissino campione d’inverno!

La 13esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 disi è ufficialmente conclusa. Ilquindi del massimo Campionato Italiano della disciplina è andato ufficialmente in archivio., vincendo quest’oggi con il larghissimo score di 14-5 sul Giovinazzo, ha rafforzato il suo primato da prima in classifica certificando il virtuale primato di.Alle spalle dei veneti, il 6-3 del Lodi sul Forte dei Marmi ha compattato una classifica nella quale si è fatto largo il Follonica, capace di imporsi 2-4 sulladel Sarzana.Pirotecnico il 5-5 fra Valdagno e Bassano, mentre da inserire in agenda ci sono anche il pesante 3-2 del Grosseto sul Novara, il 4-3 del Viareggio sul Monza e la prima vittoria stagionale del Sandrigo: 3-6 nella tana del Montebello.