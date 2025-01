Lapresse.it - Giubileo, pellegrini alla Basilica di San Paolo per l’apertura ultima porta santa

Il freddo pungente e la pioggia non hanno fermato le centinaia di, turisti e curiosi che hanno raggiunto ladi Sanfuori le mura a Roma perdella quinta edel2025. A officiare il rituale James Michael Harvey mentre Papa Francesco, come per le due precedenti aperture di San Giovanni in Laterano eMaria Maggiore, non ha potuto essere presente. Imponenti le misure di sicurezza con diverse barriere e metal detector all’accesso della piazza. Sul campo Polizia, Carabinieri, 118 e Protezione Civile a garantire l’accesso e il deflusso in sicurezza.