Liberoquotidiano.it - "Figura di m***". Pd, volano insulti dietro le quinte sulla Todde: situazione esplosiva

"Sciatteria", "incompetenza", "chedi m.". Sarebbero queste,le, le espressioni che alcuni esponenti del Pd avrebbero usato, secondo quanto riportato dal Corriere, per definire la vicenda di Alessandra, la governatrice della Sardegna decaduta. La rabbia dei dem si sarebbe abbattuta sugli alleati del Movimento Cinque Stelle che avrebbero di fatto combinato un pasticciol'altro durante la campagna elettorale della. Il ritorno alle urne comincia a farsi sempre più concreto e così la vittoria tanto sbandierata dai Cinque Stelle e dal Pd contro il centrodestra potrebbe finire con un buco nell'acqua. Dal Pd fanno sapere come "dal Nazareno i protocolli per le candidature siano rigidissimi, ma soprattutto gestiti da personale esperto, in grado di districarsi nella giungla di cavilli e insidie".