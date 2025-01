Thesocialpost.it - Federico Cossato, ex calciatore di Serie A: “Ho venduto tutto e vivo in camper. Il calcio è un mondo falso”

è stato una delle bandiere del Chievo Verona, contribuendo in modo determinante a costruire la “favola Chievo” che ha portato il club scaligero inA all’inizio degli anni 2000. Con 46 gol in 239 presenze,è stato un protagonista fondamentale di una squadra che ha infranto le barriere della periferia, stabilendosi stabilmente nel massimo campionato italiano. Tuttavia, la sua carriera ha preso una piega inaspettata con il ritiro dalnel 2008, seguito dalla lunga squalifica per il coinvolgimento nelscommesse, fino alla sua completa uscita daldel.Leggi anche:belga Omeonga denuncia violenza della polizia italiana a FiumicinoIl ritorno alla vita semplice: “come un bambino”Dopo aver vissuto lontano dalha fatto una scelta radicale e definitiva: venderee iniziare a viaggiare in solitaria a bordo di un