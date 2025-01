Liberoquotidiano.it - Elon Musk? No, sveglia compagni: il problema è l'Islam

Che cosa parla davvero di noi? Che cosa descrive una società, un tempo, una cultura? Per un verso, i nemici che scegliamo, i bersagli che vorremmo colpire; e per altro verso – ancora più significativamente – gli avversari che invece ci rifiutiamo di vedere, quelli che ci ostiniamo a non riconoscere come tali. Prendi l'establishment progressista italiano. Diciamolo sinceramente: da almeno otto-dieci anni non ne azzecca una. Non ha capito Brexit; non ha capito la prima vittoria di Trump nel 2016 e nemmeno la seconda nel 2024; non ha compreso l'ascesa di quelli che ha ovunque bollato spregiativamente come “populismi” e “sovranismi”; non ha colto la disaffezione dei cittadini verso il totem europeo; ha squalificato come “razzismo” e “xenofobia” la sacrosanta preoccupazione delle persone comuni rispetto ai temi della sicurezza e dell'immigrazione.