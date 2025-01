It.insideover.com - Ecco come Israele ha tentato di oscurare il massacro a Gaza lanciando migliaia di advertising sul 7 ottobre nel mondo

Leggi su It.insideover.com

Se, alcuni giorni dopo il 72023 hai giocato ad Angry Birds, un gioco molto famoso e scaricato in tutto ilin cui uccelli arrabbiati devono difendere le uova da diversi predatori, molto probabilmente hai visto il banner pubblicitario qui in basso: “40 infante were murdered in Israel”. Nonostante il filone dei 40 .hadiildisul 7nelInsideOver.