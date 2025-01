.com - Calcio a 5 / Finals 2025 a Chiaravalle, altro pomeriggio di verdetti: decise le finalissime in C e D.

Il secondo disco nel jukebox dell’evento si è chiuso con altre tracce ben precise: la finale di Serie C sarà Gagliole-Sambenedettese, in Serie D avanti Le Due Palme e Cantine Riunite Tolentino, 4 gennaiogiro altra corsa alleCup. La giornata odierna, tutta dedicata alle semifinali, ha concesso a quattro protagoniste della kermesse di staccare il pass verso l’ultimo atto della propria competizione. Le finali di Serie C e Serie D sono andate inscrivendosi dopo unlungodi futsal in grande. Anche questa volta, partiamo con ordine.SEMIFINALI SERIE DL’esultanza di un gol del Le Due PalmeLe Due Palme-Santa Maria Nuova 3-1 (p.t.1-0)Nella gara tra i due roster di mister Valori e mister Vagnarelli ad aver avuto la meglio è stata la compagine fermana.