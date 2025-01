Cityrumors.it - Ucciso un ragazzo, per tutti “Lookman”, è caccia al killer

La vittima era il responsabile della sicurezza di un Carrefour, le forze dell’ordine braccano l’autore dell’aggressioneDavanti al supermercato ci sono amici e parenti che non smettono di piangere e ricordare Mamadi Tunkara, per, per via della sua incredibile somiglianza all’attaccante dell’Atalanta.un, per”, èal(Screenshot Cityrumors.it)Mamadi Tunkara era un di 36 anni che studiava e lavorava,gli volevano bene elo conoscevano come una persona perbene, buona e sempre col sorriso, ma nel primo pomeriggio del 3 gennaio è statoa coltellate in pieno centro a Bergamo.Mamadi Tunkara era originario del Gambia e al supermercato Carrefour era il responsabile della sicurezza, è statoa pochi metro dal negozio dove lavorava, tanto che stava andando proprio lì ad iniziare il suo turno.