Bergamonews.it - Sabato poco nuvoloso, per l’Epifania attese piogge e nevicate sopra gli 800 metri di quota

Le previsioni meteo per questo lungo weekend a cura del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinotticaIl promontorio di alta pressione tra penisola Iberica e Mediterraneo tende velocemente a cedere da Ovest per l’approssimarsi di un nuovo fronte Atlantico che nella giornata delapporterà un moderato peggioramento sulla Lombardia conoltre gli 800-1000di4 gennaio 2025Tempo Previsto: Cielo in prevalenzaper il passaggio di velature sui rilievi Alpini e Prealpini con tendenza dalla serata ad aumento della nuvolosità da Ovest.In pianura cieloper nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione comprese tra 0°C e 3°C, massime in diminuzione comprese tra 6 C° e 9 C°.