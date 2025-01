Sport.quotidiano.net - Priftis pronto per la Virtus: "Serve una gara gagliarda"

"Come prima cosa, ci tengo a fare gli auguri per un 2025 ricco di serenità e momenti felici a tutti i reggiani – esordisce coachnella conferenza stampa di presentazione al derby con la– parlando dellacon Bologna, sarà la seconda di questo un periodo molto complicato (la prima era con Trapani poi, dopo la sfida alle Vu Nere ci saranno Bonn e Milano, ndr) dovremo quindi offrire il massimo sotto ogni punto di vista per competere con loro. Parlo di energia, fisicità e concentrazione. Sarà fondamentale eseguire con disciplina in attacco, cercando di evitare le palle perse e soprattutto di vincere la battaglia a rimbalzo. Servirà una partita". La Pallacanestro Reggiana arriva a questo appuntamento con un duplice stato d’animo: da una parte la soddisfazione di aver raggiunto la qualificazione aritmetica alle Final Eight, dall’altra le scorie della peggior sconfitta stagionale maturata a Trapani.