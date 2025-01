Ilrestodelcarlino.it - Pista di ghiaccio, è boom. E ora arriva la befana

Con l’arrivo della, lunedì 6 gennaio, in piazza XX Settembre, si conclude il programma degli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale. Non termina, però, il divertimento al Pincio con ladi pattinaggio rimarrà fino a domenica 19 gennaio. Lo annuncia l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli: "Visto il successo straordinario delladiall’Arco d’Augusto, che si è rivelata una delle attrazioni più amate del Natale fanese, pensiamo che la sua proroga sia il giusto modo per continuare a offrire momenti di gioia e condivisione, rispondendo alle tantissime richieste di cittadini e turisti". Ladelsotto l’Arco d’Augusto ha registrato un +50% di ingressi rispetto agli anni precedenti quando l’impianto era in piazza Avveduti e a fianco della Rocca Malatestiana.