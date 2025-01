Lanazione.it - Per la Tarros sei gare per continuare a sperare. Stasera a Empoli in palio punti pesantissimi

Sei, come sei finali, al termine del girone di ritorno di questa prima fase: in12di speranza. Lariprende questa sera adil proprio percorso per provare a raggiungere una delle prime 6 posizioni in classifica e che è stato alimentato con la vittoria contro Quarrata nell’ultimo match del 2024. La sfida sulla carta è di quelle molto difficili, contro quella che fino a poco tempo fa era stata la dominatrice assoluta della fase ascendente del campionato, poi qualcosa si è inceppato nella macchina di coach Luca Valentino tant’è che ha registrato ben 3 sconfitte (Cecina, Arezzo e Costone Siena) nelle ultime 4(5 ko nelle ultime otto) vincendo con un po’ di fatica il derby contro Olimpia Firenze e a Siena con la Virtus. In stagione solo due ko casalinghi, contro Lucca alla 9ª di andata ed appunto Costone Siena alla 2ª di ritorno, insomma un ruolino che ha fatto scendere la formazione empolese dal 1° al 4° posto solitario in graduatoria ma che ha ad oggi ancora saldamente le possibilità di chiudere nelle prime 6.