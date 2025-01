Lanazione.it - Mosti e Giometti allargano il pacchetto under. Salutano Dibenedetto, Balleello e Tascini

Leggi su Lanazione.it

Novità erano state promesse e novità sono arrivate. E’ un inizio 2025 davvero movimentato quello della Pistoiese che in sede di mercato ha già messo a referto tre acquisti, lanciando un chiaro messaggio alle altre big del campionato: per il primo posto ci siamo anche noi. Oltre all’arrivo dell’attaccante Simone Simeri, ufficializzato l’ultimo giorno dell’anno, il club arancione ha annunciato altri due innesti per il comparto. La Pistoiese ha infatti acquistato, con la formula del prestito, il portiere Nicolae l’attaccante Cristiano, entrambi classe 2006. Il primo proviene dallo Spezia, di cui ha difeso i pali della formazione Primavera nella prima metà di campionato, collezionando sei presenze oltre a quattro panchine in Serie B con la prima squadra. Il secondo arriva invece dal Cesena, ma nel girone d’andata ha indossato la maglia del San Marino, con 18 presenze e una rete all’attivo.