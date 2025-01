Mistermovie.it - Mister Movie | Jim Carrey in Sonic 4? Il Futuro di Robotnik con un Possibile Ritorno

Il terzo capitolo della saga cinematografica dithe Hedgehog ha regalato ai fan momenti emozionanti, tra cui ildi Jimnei panni del Dr. Ivoe di suo nonno Gerald. Tuttavia, il destino del celebre villain sembrava segnato, lasciando spazio a dubbi sul suo eventualenel quarto film. Nonostante ciò,ha recentemente espresso apertura verso un’altra apparizione, a patto che la proposta creativa lo ispiri.L’Addio Eroico diinthe Hedgehog 3Nel terzo film, il Dr. Ivosi allea con il nonno Gerald, riportato in vita per vendicarsi dell’umanità. Tuttavia, le divergenze tra i due culminano in un sacrificio eroico di Ivo, che distrugge la nave spaziale ARK e il cannone Eclipse per impedire al parente di annientare il pianeta.