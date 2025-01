Pianetamilan.it - Milan, P. Emanuel: “Leao è un giocatore fantastico, ma gli manca …”

Leggi su Pianetamilan.it

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex compagno di squadra di Sergio Conceicao Pedroha parlato del numero 10 del, Rafael. Egli, prima di diventare allenatore, è stato difensore del Porto di José Mourinho ed ora, dopo aver allenato in diversi Paesi, siede sulla panchina dell'Al-Fayha, club saudita. Ecco le sue parole su: "Tutti i portoghesi aspettano il momento in cui diventerà uno dei migliori giocatori al mondo. Ha qualità fantastiche, è unche può fare la differenza in qualsiasi squadra e contro qualsiasi avversario. Deve essere più continuo: so che ha avuto qualche infortunio, ma da tifoso portoghese e suo nello specifico posso dire che non vediamo l'ora. È nell'età giusta per diventare cruciale per ile anche per la nazionale: credo che aiuterà Sergio a riportare i rossoneri nelle posizioni che vogliono raggiungere.