Medaglie in serie, un 2024 da incorniciare per Antonelli

È andato in archivio un anno mai così ricco diper il marciatore maceratese Michele, in forza al C.S. Aeronautica. Ma l’evento sicuramente più rilevante per Michele e la sua compagna Viola è l’arrivo a novembre di Ophelia, un dono che nessun metallo potrà mai eguagliare. Questa stagione ha visto il "cinquantista"calarsi sempre più nella gara clou della specialità: la 20 km. Ilera iniziato con un bronzo ai campionati italiani di Frosinone con il crono di 1h23’04” che ha permesso la 17esima convocazione in nazionale. Miglior difesa dei colori azzurri non poteva esserci a maggio ad Antalya, in Turchia, dove l’atleta ha conquistato il bronzo ai campionati mondiali a squadre, portando il personale a 1h21’18”, terzo degli italiani, crono che, oltre al record personale, ha portato un inaspettato terzo posto per l’Italia.