Mc Donald’s inaugura ad Argenta | E si cercano 50 nuove figure

Ormai ci siamo: se ne parlava da mesi, Mcapre un nuovo ristorante ad. E’ un’opportunità per coloro che amano un pasto veloce e gustoso, amato dai bambini ma non solo, ma soprattutto un’opportunità di lavoro per chi è in cerca di occupazione: sono ben 50, infatti, i posti di lavoro che la multinazionale mette in circolazione nella cittadina in riva al Primaro. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McJob Tour, persone che potranno entrare a far parte dell’azienda, selezione che si terrà a metà di questo mese. Il McJob Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per leaperture e le assunzioni Mcsu tutto il territorio italiano. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.