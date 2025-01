Sport.quotidiano.net - La Sba saluta Scortica e abbraccia Dal Pos. Amaranto domani al pala D’Agata con Legnaia

Dopo un nuovo arrivo, ecco una cessione. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la Scuola Basket Arezzo, una volta formalizzato l’ingaggio della guardia Denis Dal Pos, ha comunicato la rescissione consensuale con il pari ruolo Giacomo, arrivato quest’estate. Il classe 1999 ha vissuto una prima parte di stagione difficile, senza trovare la giusta continuità di prestazioni. E così le strade si sono separate. "A Giacomo, che in questi mesi di permanenza insi è fatto apprezzare per impegno e professionalità, vanno i più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera", si legge nella nota della Bc Servizi Arezzo.alle 18 alsport Marioriprende il cammino della squadra di coach Alessio Fioravanti (nella foto), che affrontaper la sesta giornata del girone di ritorno della prima fase del campionato di serie B interregionale.