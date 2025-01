Ilrestodelcarlino.it - La famiglia Rinaldi va in pensione, chiude il distributore di metano

Ilci dà una mano, ma purtroppo i titolari vanno in. All’inizio del Novecento Consandolo era uno dei maggiori centri italiani per l’estrazione del. Erano circa settanta i pozzi che furono scoperti verso la fine degli anni ’30, così tanti che la centrale diventò un bersaglio di guerra e il 18 marzo del 1945 venne bombardata. I pozzi poi si esaurirono verso la metà del secolo; la centrale allora venne collegata aidotti Snam, e il titolarenegli anni ’60 rilevò il rinnovatodel. Quello che Maurizioe la suahanno gestito è quindi un vero e proprio impianto storico, che ha vissuto tutte le fasi del ciclo di vita del: la miniera, la ricerca, la distribuzione. Dagli anni ’90 venne anche realizzata un’officina per l’installazione degli impianti.