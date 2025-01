La Befana vorrebbe portar via i mali dalla Terra, ma le é impedito

Leggi su Ildenaro.it

ll 2025, dal punto di vista metereologico, è iniziato all’incirca come ogni anno trascorso, cioè con freddo e pioggia. Manca la neve, ma per i metereologi non si farà attendere. Se fosse questo il solo problema per il Paese, gli Italiani che piangono miseria e non solo, avrebbero la possibilità di essere compresi e consolati in parte.Volendo fare da testa di ariete quella riportata per prima soprascritta, tanto dallo Stato, quanto da entità d’oltre confine, prima tra di esse la Ue, non sarebbe la più destabilizzante. In effetti, affianco a quella sussiegosamente definita “indigenza” dagli addetti al lavoro, sarebbe opportuno indicarla con i suoi nomi più conosciuti, “miseria” e “povertà”. L’Italia non è il solo inquilino della Casa Comune che turba la pace e l’equilibrio di quella particolare realtà che é la UE.