Inter-Milan, e se Thuram non dovesse farcela? È lotta tra due!

in dubbio per, finale di Supercoppa italiana a Riad. Se il francese non, è bagarre tra due.OPZIONI – E se Marcusnonper la finale di Supercoppa italiana contro il, Simone Inzaghi su quale tandem dovrebbe puntare? Tre opzioni e una sola certezza: Lautaro Martinez. Il Toro argentino, che in semifinale ha sbattuto sia contro la bravura di Marco Carnesecchi che contro la sua scarsa verve realizzativa sotto porta, potrebbe avere un partner diverso rispetto al solito. Il francese, out per un problema agli adduttori, rischia di saltare il derby d’Arabia contro i cugini. Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic scalpitano. Ad oggi c’è una gerarchia.E senongiocare? L’valuta tre ipotesi colIPOTESI – La soluzione percorribile, nel caso in cuinongiocare contro ilin Supercoppa, sarebbe quella di affiancare a Lautaro Martinez il persiano Taremi.