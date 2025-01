Spazionapoli.it - Fiorentina-Napoli, David Neres svela un retroscena su Lukaku: le sue parole

Leggi su Spazionapoli.it

, arrivano lediai microfoni di Dazn nel post partita.Le assenze di Kvaratkshelia e Politano in attacco non sono state per niente influenti sul match tra. Gli azzurri, infatti, grazie ad un ispiratissimo Spinazzola ed al solito, sono riusciti ad espugnare il Franchi con un secco 3-0. Decisive le reti die McTominay. Ai microfoni di Dazn, proprio l’esterno ex Ajax ha rilasciato alcune dichiarazioni.netto: “Sudiamo le vittorie fino alla fine”, premiato come migliore in campo, ha analizzato il match ed ha messo in evidenza il lavoro e sacrificio, fisico e mentale, dei partenopei in questo campionato: “Siamo molto felici di aver vinto e di come abbiamo lavorato. Siamo andati bene e nel primo e nel secondo tempo.