Feedpress.me - Fine della fuga: preso in Svizzera il presunto killer di Mamadi “Lookman” Tunkara, il vigilante ucciso a Bergamo. "L'ho ucciso per gelosia"

Leggi su Feedpress.me

E’ stato sottoposto a fermo Sadate Djiram, togolese di 28 anni, con l’accusa di omicidio per l’uccisione ieri pomeriggio diTunkare, addetto alla vigilanza di un supermercato in centro a. Lo ha comunicato la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota in una conferenza stampa convocata in questura. embedpost id="1977508" Sadate Djiram, togolese di 28 anni, ha confessato di aver.