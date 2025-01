Oasport.it - Federica Brignone critica i calendari: “Brutta cosa non recuperare due giganti”

è molto delusa e amareggiata per quanto è accaduto nella prima manche del gigante di Kranjska Gora (Slovenia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi della Podkoren, la campionessa valdostana ha faticato ad adattarsi alle condizioni della pista. Un tracciato con caratteristiche di neve differenti e tanto ghiaccio in alcuni punti, specie sul tratto ripido.In corrispondenza del secondo intermedio, su un dosso, l’azzurra non è riuscita ad assorbire l’asperità e ha perso la sua centralità, scivolando sulla lastra letteralmente e non riuscendo più a. “Sono molto arrabbiata. Non sono riuscito a sciare nel modo giusto. Su un ghiaccio come questo bisogna aver fiducia, mentre io ho iniziato a difendermi e a tenere”, ha commentatoai microfoni di RaiSport HD.